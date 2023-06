Iasi, 6 iunie 2023 - Asociatia Industrii Creative, organizator al Rocanotherworld, cu sprijinul partenerului principal al editiei 2023, Kaufland Romania, lanseaza apelul de proiecte artistice "The human touch at Rocanotherworld".Se ofera castigatorului un premiu de 7500 lei (include si bugetul de productie) pentru realizarea unei instalatii artistice, din materiale sustenabile si materiale reciclate, in acord cu tema prezentului apel. Aceasta va fi expusa la cea de-a opta editie ... citeste toata stirea