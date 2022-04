Instanta a decis: Movila va plati o sesime din venit copilului din flori. Are 10.000 lei salariu

Avocatul Carmen Mariana Diaconu a castigat inca o runda in procesul pe care il are cu fostul deputat Petru Movila, actual city manager al Iasului, in privinta copilului pe care il au impreuna. Cei doi au conceput copilul in conditiile in care, la vremea respectiva, Movila era casatorit cu actuala nevasta.Mai intai, avocatul Carmen Mariana Diaconu l-a dat in judecata pe Movila pentru a stabili paternitatea copilului ei si a castigat, apoi, cei doi nu s-au inteles cu privire la cuantumul ... citeste toata stirea