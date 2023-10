Pentru a putea cere despagubiri pentru casa demolata, o ieseanca a ajuns in situatia de a demonstra ca "donatia" facuta in perioada comunista a fost fortata. Formal, soacra isi donase casa parinteasca statului, bucuroasa sa contribuie la construirea societatii comuniste. A fost suficient ca ulterior, plata despagubirilor sa fie blocata.Pana acum 44 de ani, soacra Silviei S. era proprietara unei case si a unei curti de 509 mp pe soseaua Nationala, in apropierea cladirii cunoscute acum ca ... citeste toata stirea