Instanta i-a anulat amenda pentru certificatul Covid, dar banii au ramas in bugetul statului

Amendat pentru necompletarea formularului digital de intrare in tara, un iesean a facut greseala de a achita sanctiunea. S-a adresat apoi instantei, dar nu a obtinut decat anularea procesului-verbal, banii ramanand in buzunarele Fiscului.Cu ocazia sarbatorilor, M.T. a mers cu sotia si copilul la socrii sai din Republica Moldova. La intoarcere, la frontiera nu i s-a cerut niciun document in plus fata de cele obisnuite si nici nu a fost informat cu privire la obligativitatea completarii vreunui ... citeste toata stirea