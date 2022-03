Institutiile publice,spatii de cazare pentru cetatenii ucraineni (P)

De la inceputul invaziei rusesti in Ucraina, peste 2 milioane si jumatate de persoane au parasit tara, iar estimarile Organizatiei Natiunilor Unite vorbesc despre un minimum de 4 milioane de oameni cu statutul de refugiati in perioada urmatoare.Conform datelor oficiale, peste 400 000 de persoane au ajuns in Romania prin punctele de frontiera cu Ucraina de la debutul bombardamentelor. Desi doar putin peste 3000 au cerut azil in tara noastra, iar majoritatea isi continua drumul catre alte state ... citeste toata stirea