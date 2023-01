Institutul Francez va invita vineri la Noaptea Lecturii

Noaptea Lecturii (Nuit de la lecture), organizata de Institutul Francez din Romania la Iasi, are loc vineri, 13 ianuarie 2023, incepand cu ora 20.00. Tema propusa anul acesta este frica, iar toti amatorii de lectura sunt asteptati sa impartaseasca paginile care le-au inspirat aceasta idee.Noaptea Lecturii este organizata in Franta de Ministerul Educatiei si de Ministerul Culturii. De 7 ani, datorita Noptii Lecturii are loc un schimb de ... citeste toata stirea