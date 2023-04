Un instructor de echitatie din Iasi a fost retinut dupa ce ar fi violat de 3 ori o fata de 11 ani, sub amenintarea unui cutit. Barbatul este si politist local. Potrivit unor surse consolutate de ZDI, este vorba despre Tiberiu Cebotaru, sef serviciu al Politiei Calare (vezi aici detalii)Cercetarile au inceput in urma unei plangeri facute in 29 martie 2023, la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, de catre reprezentantul legal al fetei, "din continutul careia a reiesit posibilitatea ... citeste toata stirea