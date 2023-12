Instructorul de fitness care joi dimineata a lovit cu masina sa Mercedes noul sens giratoriu de la intrarea in Targu Frumos ar fi facut atac cerebral. Acesta se afla in Mercedes cu o femeie, in timp ce alti doi copii se aflau pe bancheta din spate, fara centurile de siguranta.Scapat de sub control, bolidul lui Lucian Liciu a lovit in spate o autoutilitara. Mercedesul a luat foc si l-ar fi ars partial pe Liciu. Acesta se afla in stare grava la terapie intensiva si are nevoie de sange. ... citeste toata stirea