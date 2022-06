Insuficienta organica - Copilul de 10 ani de la Harlau a murit ieri la spital, la o saptamana dupa accident

Copilul in varsta de 10 ani, care a fost lovit lunea trecuta de o autoutilitara in Harlau, a murit in cursul zilei de duminica, 26 iunie, la Spitalul de Copii "Sf. Maria", unde se afla internat.Medicii au precizat inca de la inceput ca sunt rezervati cu privire la sansele sale de supravietuire, leziunile suferite in zona capului fiind cele mai grave. Accidentul a avut loc pe 20 iunie, iar martorii au spus ca atunci cand soferul a plecat la culoarea verde a semaforului, minorul a alunecat de ... citeste toata stirea