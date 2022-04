Intarzieri uriase la construirea autostrazilor Moldovei. "Stadiul proiectelor se prezinta dezastruos"

Regiunea Moldovei ar trebui sa aiba peste 300 de km de autostrada pana in anul 2026, insa proiectele au deja intarzieri de cateva luni. Fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu, a tras un important semnal de alarma in ceea ce priveste stadiul proiectelor de infrastructura mare din zona Moldovei. Acesta spune ca desi regiunea beneficiaza de finantare de 3,6 miliarde de euro din PNRR si ar trebui sa aiba parte de multe alte beneficii, calendarul asumat in 2021 este ... citeste toata stirea