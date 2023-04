O masura anuntata ieri de Primarie a provocat un val de reactii in spatiul public. Potrivit primarului Mihai Chirica, municipalitatea are in plan, din 2 mai, sa interzica accesul auto spre Aeroport: autoturismele vor fi oprite in parcarile de la Ciric, iar pasagerii vor fi preluati de autobuze CTP care ar urma sa circule din 15 in 15 minute. Sunt si exceptii. Masura ar urma sa fie in vigoare pana la mijlocul lunii august, perioada in care va fi amenajata noua parcare de la Aeroport."Prin ... citeste toata stirea