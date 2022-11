Interlopul "Dolar" a castigat apelul, dar ramane in puscarie. Victima trebuie sa plateasca 1.000 lei

Gheorghe Balan, zis "Dolar", e unul din interlopii consacrati din Harlau, dar a reusit, multa vreme, sa evite gratiile. A primit doar amenzi penale sau condamnari cu suspendare. I s-a infundat la finele anului trecut, in urma unei stupizenii ce a comis-o pe 18 septembrie 2019.La momentul respectiv, Dolar trebuia sa presteze munca in folosul comunitatii, fusese repartizat la Ecosalubris S.A., in subordinea unui anume M.V. Acesta il supraveghea si-i facea pontajul. Dolar avea ca sarcina ... citeste toata stirea