Interlopul Gioni Plop, complicele lui "Passaris al Romaniei", judecat pentru ca si-a ucis fratele

Arest preventiv prelungit pentru unul dintre infractori cu care politia s-a mai confruntat si in trecut, Culita Gioni Plop. Barbatul, care in 2015 era cautat de politie dupa ce impreuna cu "Passaris al Romaniei" a furat un seif dintr-un oficiu postal, este acum trimis in judecata pentru ca si-a omorat fratele in bataie.La sfarsitul lunii martie, cand medicii de la Spitalul Sf. Spiridon ii alertau pe politisti dupa ce un barbat de 47 de ani a ajuns in coma cu suspiciunea ca ar fi fost agresat, ... citeste toata stirea