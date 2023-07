Viata bate filmul. Interlopul Jean Mararas a primit o pedeapsa cu inchisoarea pentru ca i-a luat iubita si banii unui afacerist pe nume Nasrollah Shariat. Faptele au fost comise in anul 2019 in complicitate cu Florentina Esmeralda Furdui, care era iubita iranianului.Viata bate filmul. Interlopul Jean Mararas a primit o pedeapsa cu inchisoarea pentru ca i-a luat iubita si banii unui afacerist pe nume Nasrollah Shariat. Faptele au fost comise in anul 2019 in complicitate cu nimen altcineva ... citeste toata stirea