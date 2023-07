In data de 24 iulie, in localitatile Vadu Vejei din comuna Tibana, judetul Iasi, a izbucnit un puternic incendiu de vegetatie uscata. Pentru a interveni si stinge rapid flacarile care amenintau sa se extinda, au fost deplasate la fata locului doua autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Iasi.Situatia de urgenta a mobilizat echipajele de interventie care s-au deplasat la locul incidentului, in incercarea de a tine sub control focul care ... citeste toata stirea