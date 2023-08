Castelul Sturdza din Miclauseni va deveni gazda unei calatorii inedite in timp, aducand inapoi atmosfera si rafinamentul anilor 1900. Festivalul "Calatorie la 1900" va avea loc in perioada 2-3 septembrie, oferind o experienta autentica si captivanta in lumea La Belle Epoque.Pe parcursul celor doua zile, participantii vor avea ocazia sa se bucure de spectacole de teatru, dans si muzica de epoca, activitati interactive, teatru ambiental si multe alte surprize pregatite in cadrul castelului. ... citeste toata stirea