Intors din Afghanistan, un plutonier si-a transformat apartamentul in camp de batalie, adversar fiind propria-i sotie. Agresiunea impotriva acesteia l-a adus in fata judecatorilor, pentru a raspunde acuzatiei de violenta in familie. Nu si-a recunoscut vina, dar explicatiile date magistratilor nu i-au putut convinge.Ionel Mazilu s-a angajat in armata in 2008, iar din 2013 este plutonier in cadrul Brigazii 282 Blindata "Unirea Principatelor". S-a casatorit in 2016, rezultand un copil, dar in ... citeste toata stirea