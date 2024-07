Intrarea la muzeele iesene, gratuita!

Iesenii si turistii aflati in vizita in capitala Moldovei au posibilitatea de a vizita gratuit marti, 2 iulie, unitatile aflate in subordinea Muzeului National al Literaturii Romane (MNLR), in cadrul proiectului initiat de Consiliul Judetean (CJ) privind accesul liber in muzee pentru vizitatori in prima zi de marti a fiecarei luni. Cu aceasta ocazie, cei interesati vor putea vizita gratuit Casa Muzeelor (Muzeul Pogromului de la Iasi, Muzeul Teatrului Evreiesc in Romania, Muzeul Poeziei, Muzeul ... citește toată știrea