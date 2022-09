Inundatii in Iasi, in urma ploii torentiale de sambata

Ploile torentiale si vantul puternic au creat probleme in judetele Moldovei care s-au aflat ieri sub Cod Galben de instabilitate.In municipiul Iasi, cele mai afectate zone au fost Pacurari si splai Bahlui, intre Podu Ros si Dimitrie Cantemir. Mai multe masini au fost avariate de crengile rupte din copaci dar si de cantitatea mare de apa cazuta intr-un timp foarte scurt. Si circulatia tramvaielor a avut de suferit. Pompierii de la ISU au intervenit in mai multe cazuri in ... citeste toata stirea