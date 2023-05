Unitatile de invatamant preuniversitar din Romania au intrat in greva generala astazi, 22 mai 2023. Aproape toate unitatile din Iasi s-au alaturat grevei, adica in jur de 8.000 de angajati in invatamant. Copiii stau acasa astazi si sunt sanse mari sa nu mearga la scoala nici in zilele urmatoare."In acest moment, procesul instructiv-educativ este paralizat. Avem aproape toate unitatile de invatamant in greva generala. Doar o singura unitate nu este in greva, o scoala din mediul rural, Scoala ... citeste toata stirea