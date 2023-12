Doi inspectori scolari din Iasi, Gabriela Conea si Eliza Ilie, au revenit dintr-o experienta de formare in Grecia, desfasurata in cadrul proiectului Erasmus+ intitulat "Playing and learning from the past". In perioada 28-30 noiembrie 2023, cei doi inspectori au fost parte a proiectului ce vizeaza dezvoltarea alfabetizarii culturale si digitale a elevilor prin intermediul valorificarii identitatii istorico-culturale a fiecarei tari partenere, beneficiind de suportul aplicatiilor online.Aceasta ... citeste toata stirea