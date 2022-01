Investeste social in Romania devenind actionar fondator AFIN IFN SA (P)

Primul IFN cu capital romanesc dedicat exclusiv intreprinderilor sociale este pe punctul de a se infiintaIn jur 80 de ONG-uri, persoane fizice si juridice au ales sa investeasca in AFIN - prima institutie financiara nebancara cu capital romanesc dedicata exclusiv sectorului economiei sociale. Pe 26 ianuarie 2022, in cadrul unui eveniment online, poti afla mai multe despre cum poti deveni actionar fondator AFIN IFN SA.Piata finantarilor din Romania se va imbogati in acest an cu o institutie ... citeste toata stirea