Un centru de intretinere, reparatii si revizie (MRO) pentru elicoptere Black Hawk ar urma sa fie deschis la Bacau, printr-un parteneriat intre compania americana din industria aerospatiala si de securitate Lockheed Martin si compania romana Aerostar S.A."In urma unui contract semnat intre cele doua companii in luna ianuarie, centrul MRO Black Hawk este programat sa fie complet acreditat si operational atunci cand cele sapte elicoptere S-70 Black Hawk vor sosi in Romania, in cursul acestui an. ... citeste toata stirea