Investitii de peste 6 milioane de lei pentru modernizarea retelei de gaz

Cele mai ample lucrari s-au desfasurat in municipiul Iasi * investitiile din acest an vor continua la Iasi si in PascaniDelgaz Grid a derulat anul trecut in judetul Iasi proiecte de investitii in valoare de peste 6 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de distributie a gazelor naturale, pe o lungime de aproximativ 26 de kilometri.Din acestia, peste 10 de kilometri au fost inlocuiti cu conducte si bransamente moderne de polietilena, iar 16 kilometri au fost protejati catodic. ... citeste toata stirea