Investitii in apa si canalizare in comunele Miroslava, Tomesti, Comarna, Barnova si Ciurea

A fost atribuit in intregime pachetul de lucrari pentru Zona Metropolitana Iasi-Sud din uriasul proiect al Apavital n beneficiare sunt comunele Miroslava, Tomesti, Comarna, Barnova si Ciurea.La cateva zile dupa primul lot, au fost atribuite si celelalte doua ale pachetului de extindere a sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana - Sud.Lotul 2 a fost adjudecat de Casrep S.R.L. Iasi, care a obtinut si contractul pentru axa 9 Podu Iloaiei - Tg. Frumos (46,2 milioane de lei). In ... citeste toata stirea