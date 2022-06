Investitii in reteaua electrica din Galata

Primarul Mihai Chirica, in numele Municipiului Iasi, si reprezentantii SC DelGaz Grid SA au semnat un act aditional privind ajustarea pretului restului de material de executat in cadrul contractului care vizeaza proiectarea si executia lucrarilor de extindere a retelelor electrice in zona Galata. Lucrarile au inceput in toamna anului trecut, contractul dintre asocierea dintre Municipiul Iasi si SC DelGaz Grid SA, pe de o parte, si SC General Tehnic SRL Iasi avand o valoare initiala de 6.623.247 ... citeste toata stirea