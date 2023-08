Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu peste 13% in primul semestru al acestui an, pana la 3,93 miliarde de euro, comparativ cu 4,533 miliarde euro in perioada ianuarie - iunie 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis luni AGERPRES."Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3.930 milioane euro (comparativ cu 4.533 milioane euro in perioada ianuarie - iunie 2022), din care participatiile la capital (inclusiv profitul ... citeste toata stirea