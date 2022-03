Invitatie la Women in Soft Camp, eveniment organizat de echipa de robotica Peppers

Peppers este o echipa din cadrul atelierului de robotica CyLiis, cel mai mare atelier de robotica din Iasi destinat elevilor de liceu din cadrul Liceului Teoretic de Informatica "Gr. Moisil". Scopul principal al echipei este participarea in cadrul celei mai mari competitii internationale de robotica FTC (FIRST Tech Challenge). Rezultatele deosebite, gratie muncii, ambitiei si perseverentei, au propulsat echipa in fruntea clasamentului regional. Drept urmare, au primit premiul "Connect-Motivate ... citeste toata stirea