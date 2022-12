Iohannis: Am convingerea 100% ca Romania va deveni parte a spatiului Schengen in 2023

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat daca va fi un vot pozitiv la Consiliul JAI din luna martie a anului 2023, ca este sigur ca Romania va deveni parte a spatiului Schengen in anul care urmeaza si a adaugat ca nu o anumita data la care se discuta aceasta aderare este miza, ci intrarea in Schengen este miza. La randul sau, presedintele Portugaliei Marcelo Rebelo de Sousa a adaugat ca tara sa sprijina aceasta aderare a Romaniei deoarece este foarte importanta solidaritatea europeana in ... citeste toata stirea