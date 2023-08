La trecerea a 163 de ani de la moartea lui Barbu Lautaru, inca persista un mare mister in jurul nasterii, vietii si mortii marelui lautar. In curtea Bisericii Zlataust din Iasi exista un monument funerar sub care se presupune ca isi odihneste somnul de veci Barbu Lautaru. Datele nasterii si ale mortii sunt prea rotunde (1780 -1860) si neconforme cronologiei avansate pana acum de istorici, drept pentru care, recent, un mare muzician si titrat cunoscator al fenomenului lautariei romanesti a ... citeste toata stirea