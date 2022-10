IPS Teofan a implinit 63 de ani

Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inaltpreasfintitul Teofan, a sarbatorit ieri 63 de ani de viata, iar in cateva zile va implini 22 de ani de cand conduce, intr-o forma sau alta, o arhiepiscopie din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane. In 2008 a ajuns in fruntea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, ca mitropolit si arhiepiscop al Iasilor.Nascut pe 19 octombrie 1959 in judetul Arges cu numele de botez Dumitru Savu, IPS Teofan a continuat studiile incepute in comuna sa natala - Corbi - la ... citeste toata stirea