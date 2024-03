IPS Teofan a implinit ieri 16 ani de cand conduce Mitropolia Moldovei si Bucovinei

Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a celebrat in cursul zilei de ieri, 4 martie 2023, 16 ani de cand a fost numit in functia de mitropolit.Pe 4 martie 2008, Sfantul Sinod a decis alegerea lui IPS Teofan, care era la vremea respectiva mitropolit al Olteniei, in functia de arhiepiscop al Iasilor si mitropolit al Moldovei si Bucovinei. Ziua intronizarii - slujba prin care si-a luat functia in primire - a fost savarsita pe 8 iunie 2008.IPS Teofan s-a nascut pe 1959, ... citește toată știrea