IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, dupa slujba de Boboteaza: Intram cu povara anului trecut in anul acesta

Mitropolitul Moldovei si Bucovinei IPS Teofan a declarat vineri, dupa slujba de Boboteaza, ca am intrat in 2023 cu povara anului trecut, dar ca avem speranta ca aceasta povara sa fie mai usoara si "sa mergem mai lin si mai frumos, cu ceva mai multa pace in suflet, mai multa pace in lume".Totodata, inaltul prelat s-a rugat ca Dumnezeu sa aiba grija de toti cei care sunt in spitale, in razboaie sau in inchisori, dar si de cei care nu au lemne pentru a-si incalzi casele."Intram cu povara ... citeste toata stirea