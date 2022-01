Isi santajeaza fosta iubita cu poze indecente, iar pe noul ei partener il ameninta

Tanara a cerut instantei sa-i interzica acestuia accesul in satul ei.Terorizata de fostul iubit, o femeie din localitatea Liteni, comuna Belcesti, vrea ca magistratii sa-i interzica acestuia intrarea in satul ei. Andreea B. a cerut un ordin de protectie care sa-i interzica fostului partener orice contact cu ea, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in alt mod, si sa il oblige la pastrarea unei distante minime fata de ea. Ba chiar ar vrea ca cel care i-a fost candva iubit sa nu mai aiba ... citeste toata stirea