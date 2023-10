In contextul crizei umanitare generate de conflictul din Ucraina, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi organizeaza, in anul scolar 2023-2024, Cursul de intiere in limba romana pentru adultii si minorii straini beneficiari ai unei forme de protectie sau ai unui drept de sedere in Romania, care se va desfasura la Liceul Tehnologic "Petru Poni" Iasi."Conform solicitarilor pe care le-am primit, s-a decis organizarea si in acest an scolar a cursului de invatare a limbii romane, un curs care ... citeste toata stirea