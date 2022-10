ISJ Iasi, partener intr-un proiect cu participare din 5 state

Inspectoratul Scolar Judetean Iasi este partener, alaturi de alte 7 institutii din 5 tari, al proiectului european "Digitools" ("Digitalization of Training Contents for Middle Schools"- "Digitalizarea continuturilor instruirii pentru invatamantul gimnazial"). Cea de-a patra reuniune transnationala a proiectului a avut loc in perioada 20 - 21 octombrie 2022, la Valladoid, in Spania.Cele sapte institutii partenere sunt: The Governorship of Istanbul - Turcia, Center for Educational Initiatives - ... citeste toata stirea