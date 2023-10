* agentii imobiliari vorbesc de o scumpire chiar si cu 500 de euro pe metru patrat in anumite zone din oras * explicatia este simpla: puterea de cumparare a celor care activeaza in zona IT sau sunt angajati la firme multinationale a crescut considerabil, permitandu-le sa achite cash o locuinta sau, in cel mai rau caz, sa acceseze imprumuturi refuzate altor categorii de salariati ieseniIn ultimii ani, Iasul a cunoscut o crestere importanta cand vine vorba despre domeniul IT, dar si cand vine ... citeste toata stirea