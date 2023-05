Pacient de 37 de ani, IT-ist, a scapat cu succes de o tumora cerebrala prin intermediul unei interventii chirurgicale deosebite.Un tanar in varsta de 37 de ani, cu o cariera de succes in domeniul IT, a supravietuit cu succes unei tumori cerebrale, datorita abilitatilor si expertizei medicilor neurochirurgi care au efectuat o interventie chirurgicala deosebita.Pacientula fost diagnosticat cu o tumoare cerebrala periculoasa in urma cu cateva luni. Confruntandu-se cu provocari de sanatate ... citeste toata stirea