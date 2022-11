Italianul care a facut peste 1.500.000 de pizza este la Iasi

Giovanni Santarpia este unul dintre cei mai apreciati pizzaioli din Italia, cu peste 35 de ani de experienta in arta culinara napoletana. Acesta a facut de-a lungul anilor peste 1.500.000 de pizza. In aceste zile este in Romania, la Iasi, unde isi impartaseste experienta si cunostintele cu oameni din HORECA sau doar pasionati de gastronomie si mai ales de pizza.Conform revistei internationale Top 50 Pizza, pizzaiolo Giovanni Santarpia este unul dintre cei mai buni bucatari de pizza din orasul ... citeste toata stirea