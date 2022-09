Iti place sa te ingrijesti ca femeie? Daca iti plac si banii, poti avea succes in videochat! (P)

Ce faci cand mergi la mall? Petreci mult timp in parfumerii sau in magazinele cu produse make-up? Te felicit, si eu fac la fel. De asemenea, imi place sa merg la sala, sa am grija de mananc, sa ma hidratez bine. Pentru ca am fost model de videochat si m-am obisnuit cu stilul asta de viata.Acum sunt PR la Heylux Iasi, cel mai mare studio din oras. Sunt Claudia si promovez stilul asta catre toate modelele noastre. De ce? Pentru ca pur si simplu e esenta acestui job. Ca model, vinzi o imagine, o ... citeste toata stirea