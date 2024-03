ITM Iasi, intalniri cu angajatorii din Targu Frumos si Pascani

In cadrul Campaniei Nationale de promovare a negocierii colective in intreprinderile mici si mijlocii, derulata sub coordonarea Inspectiei Muncii in perioada 01.02.2024-29.02.2024, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi a organizat in zilele de 23.02.2024 si 28.02.2024 intalniri cu angajatorii din Orasul Targu Frumos, respectiv Pascani, in cardul carora au fost abordate prevederile Legii 367/2022 privind Dialogiul social, fiind aprofundate subiecte legate de avantajele incheierii unui contract ... citește toată știrea