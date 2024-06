ITM verifica daca angajatorii respecta legislatia de lucru in conditii extreme

* in conditii de temperaturi ridicate, angajatorii trebuie sa reduca intensitatea si ritmul activitatilor fizice ale angajatilor, sa asigure o ventilatie corespunzatoare la locurile de munca, sa alterneze efortul dinamic cu cel static si sa alterneze perioadele de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, respectiv in curenti de aer * de asemenea, angajatorii sunt obligati sa asigure zilnic cantitatea de apa minerala adecvata pentru angajati, respectiv cate 2-4 litri/persoana/schimb, sa ... citește toată știrea