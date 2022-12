Iulian Nunuca, castigatorul "Vocea Romaniei": "Au fost momente in care credeam ca n-am sa reusesc niciodata"

A fost magie, dar si multa emotie, vineri seara, in finala "Vocea Romaniei" de la PRO TV. Patru concurenti s-au duelat pentru a castiga trofeul si marele premiu de 100.000 de euro. Dupa o lupta in care au cantat cu bucurie si au trait la intensitate maxima fiecare moment petrecut pe scena, publicul a decis.Cele mai multe voturi i-au fost acordate lui Iulian Nunuca, cel care a impresionat publicul cu vocea si talentul sau. Concurentul in varsta de 18 ani, din Motca, a mostenit talentul de la ... citeste toata stirea