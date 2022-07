IULIUS a inaugurat primul sau proiect de retail de proximitate, Family Market Miroslava, o investitie de aproximativ 12 milioane de euro

Un nou format de supermarket Auchan, cu preturi mici, zilnic * Primul magazin Sinsay din Iasi * 29 de operatori, majoritatea antreprenori locali si nationali * Parc si sala pentru evenimente corporate si private * 137 de locuri de parcare, spatii pentru biciclete si statii de incarcare pentru masini electrice * Lucrari sunt in derulare si la Family Market Bucium, care va fi finalizat in toamna * Ambele proiecte insumeaza o investitie in valoare de peste 23 milioane de euro.Specializata in ... citeste toata stirea