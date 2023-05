Grupul IULIUS continua investitiile in dezvoltarea proiectului mixed-use de regenerare urbana Palas si in consolidarea celui mai mare pol de business din afara Capitalei, care s-a format in centrul Iasului - peste 130.000 mp, 70 de companii multinationale, 14.000 de angajati.Anul viitor, compania va incepe dezvoltarea unei a opta cladiri de birouri clasa A, parte din ansamblul Palas Iasi, cu 14 niveluri si o suprafata de 18.000 mp. Imobilul va fi construit cu eficienta unei cladiri verzi, ... citeste toata stirea