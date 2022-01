Iulius Mall Iasi a despodobit bradul alaturi de clientii sai - 80 de norocosi au plecat acasa cu o decoratiune neon!

Chiar daca sezonul cadourilor s-a incheiat, Iulius Mall Iasi a prelungit bucuria luminilor de neon pentru tot anul! Pe 8 ianuarie 2022, 80 de norocosi au fost premiati cu ornamentele din brad in cadrul evenimentului "Marea Descraciuneala", o experienta unica in care despodobirea s-a facut live, chiar in fata clientilor.Ornamente neon, o atmosfera energica intretinuta de un super DJ si tineri nerabdatori sa-si aleaga decoratiunea preferata au fost ingredientele unui eveniment memorabil. Pentru ... citeste toata stirea