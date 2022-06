Iulius Mall Iasi te trimite la Rocanotherworld

Hey guys, are you ready for some rock vibes? Noi ne-am pregatit intens pentru unul dintre cele mai asteptate festivaluri din Iasi - Rocanotherworld. Iulius Mall Iasi ii invita pe festivalieri la un super giveaway pe Instagram, unde pot castiga un abonament dublu full pass, iar cei care si-au luat deja bilet la festival, primesc cecuri cadou si vouchere la restaurantele din foodcourt.Ai vazut line-up-ul de anul acesta de la Rocanotherworld? Wow, nu?! Pentru ca ne place sa simtim vibe-ul de ... citeste toata stirea