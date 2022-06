IULIUS prezinta publicului solutiile propuse de Foster+Partners, MVRDV, UNStudio si Zaha Hadid Architects pentru un viitor proiect de dezvoltare in zona Sfantul Andrei din Iasi

Patru birouri de arhitectura din topurile mondiale de specialitate si-au expus solutiile propuse in cadrul concursului international de specialitate, organizat de IULIUS, pentru un viitor proiect de dezvoltare in zona Sfantul Andrei, la Palatul Culturii. Cele patru propuneri, reunite sub umbrela expozitiei "Un Iasi pentru viitor", sunt accesibile publicului larg, in acelasi loc, in perioada 30 iunie - 14 iulie 2022. La vernisaj au participat reprezentantii birourilor Foster+Partners, MVRDV, ... citeste toata stirea