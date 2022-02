IULIUS se implica in proiectul educational "Pe trepte la scoala" al Asociatiei Zi de Bine

Educatia are forta sa schimbe lumea, insa, in continuare, realitatea arata ca multi dintre copiii care ar trebui sa urmeze scoala nu beneficiaza de acest drept. Pentru a-i incuraja sa nu abandoneze cursurile este nevoie si de instrumente non-formale, care sa-i atraga sa se intoarca cu drag in sala de clasa. Asadar, alaturi de Asociatia Zi de Bine, IULIUS va crea, in luna februarie 2022, un spatiu irezistibil la scoala din Icuseni, ce va putea fi folosit atat pentru ateliere de teatru si ... citeste toata stirea