Jaf armat la o sala de pacanele din Iasi. Talharii au plecat cu 35.000 de lei

Politistii si procurorii ieseni au realizat astazi mai multe perchezitii la doi indivizi care ar fi intrat intr-o sala de jocuri, in urma cu doua zile si au fugit cu circa 35.000 de lei.Unul dintre ei a intrat in interior cu o cagula pe fata si un pistol cu electrosocuri si a paralizat una dintre fetele care deservea locatia. Individul a plecat cu incasarile de peste zi. Astazi, unul dintre indivizi a fost ridicat de catre anchetatori.COMUNICAT IPJ Iasi:La data de 11 octombrie a.c., in ... citeste toata stirea